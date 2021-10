வரலாற்றில் மிகப்பெரிய லீக்.. பல லட்சம் கோடிகளை பதுக்கிய பிரபலங்கள்.. அதிர்ச்சி தரும் பண்டோரா ஆவணம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பனாமா லீக்ஸ், தி பாரடைஸ் லீக்ஸ்களுக்கு அடுத்தபடியாக தற்போது பண்டோரா ஆவணம் வெளியிடப்பட்டு உலக நாடுகளை உலுக்கி உள்ளது. பல்வேறு நாடுகளில் பணம் பதுக்கிய பிரபலங்களின் பெயர்கள் அடங்கிய பண்டோரா ஆவணம் சர்வதேச ஊடகங்கள் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பனாமா, சைபரஸ் போன்ற பல வரி குறைவான, கட்டுப்பாடுகள் குறைவான நாடுகளில் பல்வேறு நாடுகளின் பிரபலங்கள் கோடி கோடியாக பணம் பதுக்கியது தற்போது அம்பலம் ஆகியுள்ளது. தங்கள் நாடுகளில் வரும் வருமானத்தை மறைத்து, அதற்கு வரி கட்டாமல், அந்த வருமானத்தை பனாமா, சைபரஸ் போன்ற நாடுகளில் முதலீடு செய்வதுதான் இந்த பதுக்கல் ஆகும்.

வரி கட்ட விருப்பம் இல்லாமல், அரசை ஏமாற்றி வரி குறைவாக உள்ள நாடுகளில் பல பிரபலங்கள் முதலீடு செய்துள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரபலங்களின் பெயர்கள் அடங்கிய லிஸ்ட்தான் தற்போது பண்டோரா ஆவணமாக வெளியாகி உள்ளது. ஐசிஐஜே எனப்படும் The International Consortium of Investigative Journalists அமைப்பு இந்த பண்டோரா ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Pandora Papers: All you need to know about the largest leak on illegal investment at tax heavens.