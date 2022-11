நாம் அடுத்த கட்டம் போக பரந்தூர் விமான நிலையம் அவசியம்.. காலத்தின் கட்டாயம்: தங்கம் தென்னரசு உறுதி

Chennai

சென்னை: பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைவது காலத்தின் கட்டாயம் என்று அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையின் 2-வது விமான நிலையம் காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள பரந்தூரில் அமையும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது. மாநில அரசும் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

சுமார் 4500 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைய உள்ள விமான நிலையத்திற்காக ஏகனாபுரம், பரந்தூர், நெல்வாய் உள்ளிட்ட 12 கிராமங்களில் இருந்து 3 ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள், 30-க்கும் மேற்பட்ட நீர் நிலைகள், ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்புகள் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமான மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், அமைச்சர்களுடனான பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் போராட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டது.

பரந்தூர் விமான நிலையம் காலத்தின் தேவை; பாதிப்பு இல்லாமல் செய்ய முயற்சி: தங்கம் தென்னரசு

English summary

Minister Thangam Tennarasu has said that the establishment of an airport in Parantur is the imperative of time.