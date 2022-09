சட்டசபை மாண்புகளை மதிக்காத ஆளுநர் பதவி விலக வேண்டும்..பழ.நெடுமாறன் வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பல்கலைக்கழக வேந்தராக முதல்வர் பொறுப்பேற்கும் வகையில் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்துக்கு அங்கீகாரம் அளிக்காமல் ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டிருக்கிறார் என்று தமிழர் தேசிய முன்னணி தலைவர் பழ.நெடுமாறன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சட்டசபை மாண்புகளை மதிக்காத செயலாகும். எனவே, ஆளுநர் தனது பொறுப்பிலிருந்து விலக வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பழ.நெடுமாறன் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் கூட்டத்தை தொடங்கிவைத்துப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், தமிழக அரசு வகுக்கும் கொள்கைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்பட வேண்டும்.

அரசின் கொள்கை முடிவுகளை எதிரொலிக்கும் வகையில் பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்பட வேண்டும் எனத் திட்டவட்டமாகவும், தெளிவாகவும், உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளதைப் பாராட்டுகிறேன்.

கணவரின் 5ஆம் திருமணம்! 7 குழந்தைகளுடன் மண்டபத்திற்குள் நுழைந்த மனைவி.. அடுத்து நடந்த சம்பவம் இருக்கே

English summary

Tamil Desiya Munnani leader Pazha Nedumaran has accused the Governor of not giving approval to the law passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly for the chief minister to take charge as the chancellor of the university. Assembly is disrespectful. He urged the governor to resign from his position.