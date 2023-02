"சென்னை பஸ் செயலி" இனி பேருந்துகளை டிராக் செய்யலாம்.. செம்ம அப்டேட் கொடுத்த போக்குவரத்து கழகம்!

சென்னை பஸ் செயலி மூலமாக பயணிகள் அரசுப் பேருந்துகளை டிராக் செய்யும் வசதி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளின் இருப்பிடத்தினை சென்னை பஸ் செயலி மூலம் அறிந்து கொள்ளும் வசதிகள் குறித்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் மக்கள் செல்ல உள்ள வழித்தடத்தில் எத்தனை பேருந்துகள் வருகிறது என்பதையும் பொதுமக்கள் அறிய முடியும் என்று தெரிய வந்துள்ளது.

மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தப்பட்டு பேருந்துகளின் பயண நேரம் மற்றும் வருகை போன்றவற்றை சென்னை பஸ் செயலி மூலம் கைபேசியில் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

இதனை தொடர்ந்து தற்போது அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக அனைத்து பேருந்துகளிலும் ஜிபிஎஸ் பொருத்தப்பட்டு சென்னை பஸ் ஆப் மூலம் இச்சேவை விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.

People can know the Location of Government Corporation buses through the Chennai Bus app says Transport Minister S.S. Sivashankar. It has also come to know that the public can also know how many buses are coming along the route.