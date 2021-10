பெட்ரோல், டீசல் விலை தினமும் புது உச்சம்.. சென்னையில் இன்றைய விலை என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் புது உச்சம் தொட்டுள்ளது. சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.102.70 ஆகவும், டீசல் ரூ.98.59 ஆகவும் விற்பனையாகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கேற்ப இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை நிர்ணயிக்கும் நடைமுறையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடைபிடித்து வருகின்றன. இதன் அடிப்படையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தினசரி நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாக கூறப்படுிகறது.

இந்த நிலையில், பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்றும் உயர்ந்துள்ளது. பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 30 காசுகள் உயர்ந்துள்ளது. டீசல் விலை 33 காசுகள் உயர்ந்துள்ளது.

உலக உணவு தினம்: எந்த ராசிக்காரங்க உணவை வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிடுவாங்க தெரியுமா #WorldFoodDay

English summary

As of today, a liter of petrol in Chennai costs Rs 102.70 and diesel Rs 98.59. Petrol and diesel prices have risen for the 15th time this month.