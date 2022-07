அவர் பேரை மாத்திக்கிட்டா எனக்கு சந்தோஷம்.. நாந்தான் லெட்டர் போட்டேன் - போட்டுத் தாக்கிய புகழேந்தி!

Chennai

சென்னை : ஊழல் செய்த முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் தனது பெயரை மாற்றிக் கொண்டால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என அதிமுக முன்னாள் செய்தித் தொடர்பாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் வீடு, அவருக்கு தொடர்புடைய 49 இடங்களில் இன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு, கணக்கில் வராத நகை, பணத்தை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், திமுக ஆட்சி வந்த பின்னும் ஊழல் வழக்கு விசாரணையில் தாமதம் செய்வதாக நான் கடிதம் எழுதியிருந்தேன், அந்த கடிதத்திற்கு பதில் கடிதம் வந்தது எனத் தெரிவித்துள்ளார் புகழேந்தி.

I will be happy if Former minister change his name. He doing corruption in the name of Kamaraj. There is no escape from this raid : AIADMK former executive Pugazhendhi.