நல்ல விஷயம்தான்.. அப்படியே இதையும் செய்யனும் - ஐடியா கொடுக்கும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்

சென்னை: அரசுத் துறைகளுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்யும் பணிகளை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மேற்கொள்ளும் வகையிலான சட்ட திருத்தம் வரவேற்கத்தக்கது எனவும் அதே நேரத்தில் அரசுப் பணிகளுக்கு நேர்முகத் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் அறிக்கை வாயிலாக தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்குமான ஆள்தேர்வு பணிகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையமே இனி மேற்கொள்ளும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. அதற்கான சட்டத்திருத்தம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழக அரசின் அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது என பாமக நிறுவர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள், மின்வாரியம் ஆகியவற்றில் தான் அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுகின்றனர் எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

In a statement, pmk founder Dr Ramdoss said that the amendment to the law that allows the Tamil Nadu public Service commisssion to select people for government departments was welcome and at the same time demanded the cancellation of interviews for government jobs.