சென்னை ஃபோர்டு ஆலை மூடல்.. பல்லாயிரம் பேர் வேலையிழப்பு.. முதல்வருக்கு, முக்கிய கோரிக்கை வைத்த ராமதாஸ்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனம் ஃபோர்டு, சென்னையிலும், குஜராத்திலும் செயல்பட்டு வரும் கார் ஆலைகளை மூட முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் ஃபோர்டு கார் ஆலை மூடப்படுவதை தமிழக அரசு தடுக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:-

English summary

PMK founder ramadoss has urged the Tamil Nadu government to prevent the closure of the Ford car plant in tamilnadu. This puts tens of thousands at risk of losing their jobs, directly and indirectly