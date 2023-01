திராவிடம் வருதே.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தேசிய கீதம் பாட மாட்டாரா? அட்டாக்கை ஆரம்பித்த அன்புமணி ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டசபையில் உரையின் போது திராவிடம், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி புறக்கணித்த நிலையில், தேசிய கீதத்தில் திராவிடம் என்ற வார்த்தை வருவதை கவர்னர் பாடாமல் விட்டு விடுவாரா என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பசுமை தாயகம் அமைப்பு சார்பில் நாளை "நொய்யல் ஆற்றை மீட்போம்" கருத்தரங்கு நடைபெற உள்ளது.இதில் கலந்துகொள்ள சென்னையில் இருந்து விமான மூலம் கோவை வந்த பாமக தலைவர் டாக்டர்.அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது. நொய்யல் ஆற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற முதற்கட்ட முயற்சி எடுக்கிறோம். அதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்வோம். அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும். நொய்யல் நன்றாக இருந்தால்தான் கொங்கு மண்டலம் வளர்ச்சி பெறும்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் முதல்முறை.. எம்.எல்.ஏக்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கிய செயலர்.. ஏன்?

English summary

While Governor RN Ravi ignored the words Dravidam and Tamilnadu during his speech in the Tamil Nadu Assembly, Patali Makkal katchi leader Anbumani Ramadoss has questioned whether the governor will leave the word Dravidian in the national anthem unsung.