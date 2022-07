ஷாரூக்கான் டூ சரத்குமார்! எல்லாமே காசுக்காக ‘இப்படி’ பண்ணலாமா? விளாசி தள்ளிய அன்புமணி! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மி தொடர்பான விளம்பரங்களில் இந்தியாவில் உள்ள நடிகர் நடிகை பிரபலங்கள் நடித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். இதனால் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் நாசமாகி வருகின்றன,. அது அவர்களுக்கு தெரிகிறதா தெரியவில்லையா என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறும் இந்தியாவின் முதல் ஜூனியர் பேட்மின்டன் தொடர் BIG BASH போட்டிகளை, பாமக தலைவர் மற்றும் இந்திய பேட்மின்டன் சங்கத்தின் துணை தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்குத்து விளைக்கேற்றி துவங்கி வைத்தார்.

மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு பேட்மின்டன் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் அருணாச்சலம், துணை தலைவர் மாறன், இந்திய பேட்மின்டன் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சஞ்சய் மிஸ்ரா உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டர்.

English summary

Famous Indian actors and actresses are appearing in advertisements related to online rummy. Due to this, lakhs of families are getting ruined. PMK leader Anbumani Ramadoss has severely criticized them whether they know it or not.