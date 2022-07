யாரையும் விட்றாதீங்க.. திட்டம் தீட்டி களமிறங்கிய அன்புமணி! அப்பா ப்ளான் தானாம்! உற்சாக பாட்டாளிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வன்னியர் சங்க காலம் முதல் பாமக இருக்கும் மூத்த நிர்வாகிகளையும், தற்போது கட்சியில் சேர்ந்திருக்கும் இளைஞர்களையும் ஒன்றாக இணைக்கும் வகையில் தமிழக முழுவதும் கிராமம் கிராமமாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் நிலையில் பாமகவின் உற்சாகியுள்ளனர்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் என பல்வேறு பதவிகளை வகித்த பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் மகனும் அக்கட்சியின் இளைஞரணி தலைவருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கடந்த மே மாதம் அக்கட்சியின் புதிய தலைவராக தேர்தெடுக்கப்பட்டார்.

கடந்த மே மாதம் சென்னை திருவேற்காட்டில் நடைபெற்ற பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

