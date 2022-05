மது எவ்வளவு மோசமானது.? தொடரும் குடிபோதை படுகொலைகள்! மதுக்கடைகளை மூடுவது எப்போது? - அன்புமணி கேள்வி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மதுவிலக்கை செயல்படுத்துவதற்கான கால அட்டவணையை தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் எனவும், குடிபோதையில் தந்தையே இரு மகள்களை உடுட்டுக்கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது என பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், " திருப்பெரும்புதூரைஅடுத்த சின்ன மதுரப்பாக்கத்தில் குடிபோதையில் தந்தையே இரு மகள்களை உடுட்டுக்கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மது எவ்வளவு மோசமானது... அழகான குடும்பங்களை அது எவ்வாறு சீரழிக்கும் என்பதற்கு இந்த நிகழ்வு தான் எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

English summary

Pmk youth wing leader Anbumani Ramadoss said that the Tamil Nadu government should announce a timetable for the implementation of the ban and that it was shocking that a drunken father had beaten his two daughters to death with underwear.