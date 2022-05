கடவுள் வரம் கொடுத்தால்.. ராமதாஸ் என்ன கேட்பார் தெரியுமா? பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் கூறிய முக்கிய தகவல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முழு மதுவிலக்கே பாமகவின் இலக்கு எனவும், தமிழகத்தில் மதுவை ஒழிக்க தீக்குளிப்பு போராட்டங்கள் தேவையில்லை என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இளைஞரணித் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், " இராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தின் எதிரில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அரசு மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் இராமநாதபுரம் மாவட்ட பொருளாளர் ஆயிஷா தீக்குளிப்பு போராட்டம் நடத்த முயன்றதை அறிந்து அதிர்ச்சியும், கவலையும் அடைந்தேன்.

ஆயிஷா போன்றவர்களின் உணர்வு பாராட்டத்தக்கது; ஆனால், போராட்ட முறை ஏற்கத்தக்கது அல்ல. இராமநாதபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அரசு மதுக்கடையை மூட வேண்டும் என வலியுறுத்தி பா.ம.க. மாவட்ட பொருளாளர் ஆயிஷா போராட்டம் நடத்தும் நிலை ஏற்பட்டதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தான் காரணம் ஆகும்.

English summary

Anbumani Ramadoss, youth wing leader of the PMK and a Member of Parliament, has said that complete abstinence is pmk's goal and that there is no need for arson struggles to eradicate alcohol in Tamil Nadu.