உஷார்..! வெளிநாட்டு வேலை.. 3 லட்சம் சம்பளம்.. "நம்பி போயிடாதீங்க".. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சுற்றுலா விசாவில்‌ 6 மாதம்‌ வேலை செய்ய, வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக பேசி வீடியோ ஒன்றை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு.

வெளிநாடுகளில்‌ அதிக ஊதியத்தில்‌ வேலை தருகிறோம்‌ என்று அழைத்தால்‌ அந்த நிறுவனத்தின்‌ உண்மைத்‌ தன்மை அறியாமல்‌, யாரும்‌ வெளிநாடு செல்ல வேண்டாம் என்றும் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அயல் நாட்டில் வேலை என்று அழைத்துச் சென்று இணையதள மோசடி பணியைக் கொடுக்கிறார்கள். இது ஆபத்தானது. இளைஞர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Police DGP Sylendra Babu has warned that no one should go abroad to work for 6 months on a tourist visa, and if the company claims to offer high-paying jobs in foreign countries, no one should go abroad without knowing background of the company.