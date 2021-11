காதலி தற்கொலை! மனைவி கொலை! 3 குழந்தைகளுடன் கணவன் மாயம்! நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லியில் மனைவியை தாலி கயிற்றால் இறுக்கி கணவர் கொன்ற வழக்கில் தலைமறைவாகியுள்ள கணவர் குறித்து திடுக் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பூந்தமல்லி கிழக்கு மாட வீதி, ஸ்கூல் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தராஜ் (30). வேன் டிரைவர். இவரது மனைவி நந்தினி (27), இவர்களுக்கு 1 பெண் மற்றும் 2 ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.

கன்னியாகுமரியில் 3 மணி நேரத்தில் இடியுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு - இன்று பள்ளிகளுக்கு எங்கெங்கு விடுமுறை

இவர்களது சொந்த ஊர் பண்ருட்டியை அடுத்த நத்தம் கிராமம் ஆகும். கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்புதான் இவர்கள் பூந்தமல்லிக்கு குடிபெயர்ந்தனர். இவர்கள் தங்கியுள்ள வீட்டின் கீழ் பகுதியில் (கிரவுண்ட் ஃபுளோர்) நந்தினியின் சகோதரி பவித்ரா என்பவர் குடியிருந்து வருகிறார்.

English summary

Police found more informations about youth who killed his wife in Poonamallee has connection with another case in Cuddalore.