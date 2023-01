எடப்பாடி கூட்டத்திற்கு வந்த சிக்கல்.. முந்திக்கொண்ட திமுக! ஈபிஎஸ் மாற்று இடத்தில் நடத்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக சார்பில் மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு மாற்று இடத்தில் அனுமதி வழங்க காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதிமுக மனு அளிப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக திமுக அனுமதி கோரியதால், அதிமுக அனுமதி கோரிய இடத்தில் திமுக கூட்டம் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொள்ளாச்சி திருவள்ளுவர் திடலில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி கோரி கோவை கிழக்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளரிடம் அதிமுக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த மனு பரிசீலிக்கப்படவில்லை என அதிமுக சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

அதிமுக அனுமதி கோரிய இடம், திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதியளிக்கப்பட்டதால், அதிமுக மாற்று இடத்தில் நடத்திக்கொள்ளலாம் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

திருப்புமுனை ஏற்படுத்திய மொழிப்போர்.. இன்று வீரவணக்க நாள்! தமிழ்நாடு முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்கள்!

English summary

Chennai High Court ordered police to allow the public meeting to be held today under the leadership of Edappadi Palaniswami at an alternative venue. As the DMK sought permission a day before the AIADMK submitted the petition, permission has been granted to DMK meeting at the place where ADMK sought permission.