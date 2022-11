கோவை கார் வெடிப்பு: ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு.. கைதான ஆம்பூர் இளைஞர் வீட்டில் போலீஸ் பரபர சோதனை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

திருப்பத்தூர்: கோவையில் கார் வெடிப்பு சம்பவம் நடந்த நிலையில் ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்ததாக ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் இளைஞர் வீட்டில் காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் நீலிக்கொல்லை பகுதியை சேர்ந்தவர் அனாஸ் அலி (வயது 22). இவர் மேல்விஷாரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்தார்.

இவர் வெளிநாட்டில் இயங்கி வரும் தீவிரவாத அமைப்புக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அவரை போலீசார் ரகசியமாக கண்காணித்தனர்.

English summary

