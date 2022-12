ரொம்ப முக்கியம்! பொங்கல் பரிசை வாங்க ரேஷன் கடைக்கு யார் செல்ல வேண்டும்? தமிழக அரசின் உத்தரவு

Chennai

சென்னை: பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் மற்றும் 1000 ரூபாய் பணம் வழங்கப்பட உள்ள நிலையில் ரேஷன் கடைக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களில் யார் எல்லாம் செல்ல வேண்டும் என்ற கேள்வி மக்கள் இடையே எழுந்துள்ளது. இதற்கான விவரங்களை தமிழக அரசு தரப்பு வட்டாரங்கள் வெளியிட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் பொருட்கள் திருடு போவதை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முக்கியமாக எஸ். எம். எஸ் மூலமாக பில் அனுப்பும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அதாவது ரேஷன் பொருட்களை வாங்கியவர்களுக்கு எஸ். எம். எஸ் மூலமாக அவர்கள் இணைத்து இருக்கும் போன் எண்ணுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கப்பட்டது என்று உறுதி செய்வதற்காக பில் அனுப்பப்படும்.

நீங்கள் ரேஷனில் போய் சர்க்கரை வாங்குகிறீர்கள். மற்ற பொருட்கள் எதுவும் வாங்கவில்லை. இதையடுத்து நீங்கள் சர்க்கரை வாங்கியதற்கான பில் உங்களுக்கு வரும்.

பொங்கல் பரிசு ரூ. 1000 ரொக்கம்..வீடு தேடி வரும் டோக்கன்..யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

