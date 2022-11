என் கூட நடிக்கவே பயப்படுறாங்க.. சினிமா கேரியர் பாதிக்குது.. காரணம் இதான்! பிரகாஷ்ராஜ் ஓப்பன் டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நான் அரசியலில் தீவிரம் காட்டி வருவதால், ஒருகாலத்தில் என்னுடன் இணைந்து நடித்தவர்கள் தற்போது சேர்ந்து நடிக்க பயப்படுகின்றனர் என நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் படுகொலைக்குப் பிறகு தொடர்ச்சியாக அரசியல் கருத்துகளைப் பேசி வருகிறார் பிரகாஷ் ராஜ். குறிப்பாக, பாஜக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

தனது தீவிர அரசியல் பேச்சுகளால், சினிமாவில் தான் விளைவுகளைச் சந்திப்பதாகவும், பல நடிகர்கள், டெக்னீஷியன்கள் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பவில்லை என்றும் பிரகாஷ்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Prakash Raj reveals that his political opinions are affecting his acting career. “Some people don’t work with me not because of my political thoughts.”