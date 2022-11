கர்ப்பிணி துடித்தபோதும்.. நிற்காமல் சென்ற கடற்படை வாகனம்.. மடக்கிபிடித்த மக்கள்.. ஆவேசமான வீரர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மெரினா கடற்கரைச் சாலையில் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான பேருந்து மோதியதில் நிறைமாத கர்ப்பிணியும் அவர் வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலியான நிலையில் விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு கடப்படை வாகனம் தப்பி சென்றதாகவும், விரட்டி பிடிக்க முயன்ற பொது மக்களை கடற்படை வீரர்கள் தாக்க முயற்சி செய்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

சென்னை நகரின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக மெரினா கடற்கரை சாலை உள்ளது. எப்போதுமே மிகவும் பரபரப்பாக காணப்படும் இந்த சாலை சென்னை தலைமை செயலகம், ஐ என் எஸ் பல்லவா கடற்படை தளம் உள்ளிட்டவருக்கு செல்ல வேண்டும்.

இந்த நிலையில் நேற்று மெரினா கடற்கரை சாலையில் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது.

சென்னையில் பயங்கரம்.. கடற்படை பேருந்து மோதியதில் கர்ப்பிணி, சிசுவோடு பலி

English summary

It has been reported that a pregnant woman and her unborn child were killed when a bus belonging to the Indian Navy collided on the Chennai Marina beach road and the naval vehicle fled after causing the accident and the navy personnel tried to attack the public who were trying to drive them away.