கெத்து தான்.. தமிழக போலீசாருக்கு ஜனாதிபதி கொடுத்த ‘கொடி’! தென் மாநிலங்ளில் ஒரே மாநிலம்! சூப்பர்ல!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தென் மாநிலங்களில் முதன்முறையாக குடியரசுத் தலைவரின் கொடி தமிழக காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னை எழும்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கொடியை ஒப்படைத்தார்.

இந்திய அளவில் சிறந்து செயல்படும் காவல்துறையினருக்கு ஜனாதிபதியின் சிறப்பு கொடி வழங்கப்படுகிறது.

இந்திய அளவில் இதுவரை 10 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறையினருக்குத் தான் இதுவரை இந்த கொடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Vice President Venkaiah Naidu handed over the flag to Chief Minister M.K.Stalin in an event held in Egmore, Chennai, while the President's flag was given to the Tamil Nadu Police for the first time in the southern states.