‘ஒற்றை தலைமை’ ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களின் போஸ்டர் யுத்தம்! மகிழ்ச்சியில் பிரிண்டிங் உரிமையாளர்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு தமிழகம் முழுவதும் போஸ்டர்களை ஒட்டி வரும் நிலையில் உரிமையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவாதம் பெரும் புயலாக வீசத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கட்சி பொதுச் செயலர் பதவியை பழனிசாமி ஏற்க வேண்டும் என்பதில் அவரது தரப்பினர் உறுதியாக உள்ளனர்.

ஒற்றைத் தலைமை கன்பார்மா? பொதுக்குழு கூடுவது உறுதி.. அழுத்தி சொன்ன பொன்னையன்.. தகிக்கும் அதிமுக

அதேநேரம் முதல்வர் பதவி, முதல்வர் வேட்பாளர், எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்த நிலையில் இதையும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள்

Printing owners are happy as supporters of Edappadi Palanisamy and O. Panneerselvam are vying for AIADMK leadership and sticking posters all over Tamil Nadu.