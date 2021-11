கருணாநிதியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்.. பிரபல வழக்கறிஞர் என்.நடராஜன் காலமானார்.. மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பிரபல வழக்கறிஞர் என்.நடராஜன் இன்று காலமானார். உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் அவரது உயிர் பிரிந்தது. மறைந்த என்.நடராஜன் தண்டனைச் சட்டம், அரசியல் சட்டம் உள்ளிட்ட அனைத்து சட்டங்களிலும் நிபுணராக விளங்கியவர்.

தனது வாத திறமையால் புகழ் பெற்ற அவர் கீழமை நீதிமன்றங்கள் முதல் உச்சநீதிமன்றம் வரை சட்ட உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவராவார். முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் வழக்கறிஞராக, நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக விளங்கிய அவர் பல வழக்குகளில் வாதாடி வெற்றி கண்டவர்.

English summary

Prominent lawyer N. Natarajan passed away today. N. Natarajan is an expert in all laws including penal law and constitutional law. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin paid his last respects to N. Natarajan's body with a wreath