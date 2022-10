"நீட் தேர்வு விலக்கு கிடைக்கும் வரை.. நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சி தொடரும்" - அன்பில் மகேஷ் உறுதி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நீட் தேர்வு விலக்கு கிடைக்கும் வரை நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சியை வழங்குவது அரசின் கடமை என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலையில் தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கலந்துகொண்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், அறக்கட்டளை மற்றும் தமிழக அரசு சார்பாக மாணவர்களுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய வேண்டியது எங்களின் கடமை. அதேபோல் மாணவர்களும் இந்த வயதில் படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Minister Anbil Mahesh has said that it is the government's duty to provide coaching for NEET until the NEET exemption is available.