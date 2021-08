குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையை அறிய தரவு மேற்கொள்ளப்படும் .. பட்ஜெட்டில் பி.டி.ஆர் சூப்பர் அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் குடும்பங்களில் பொருளாதார நிலையை அறிய ஒருங்கிணைந்த தரவு மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் தமிழக அரசின் 2021-22 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் இன்று காலை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. . நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், தனது முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வருகிறார்.

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக காகிதமில்லா இ-பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதனையடுத்து, பொது பட்ஜெட், வேளாண் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் 16-ம் தேதி தொடங்குகிறது.

அடுத்த 10 ஆண்டுகளில்.. தமிழ்நாடு முழுக்க 1,000 தடுப்பணைகள்.. பட்ஜெட்டில் பிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!

