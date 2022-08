முடியுமா..முடியாதா? இப்பவே சொல்லிடுங்க! டெல்லிக்கு பறந்த போன்கால்! கடுகடுப்பில் பிடிஆர்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த ஆலோசனை கூட்டம் மதுரையில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டும் இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்காததால் தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அதற்காக மத்திய நிதியமைச்சகத்தை தொடர்பு கொண்டு தொடர்ந்து அழுத்தங்கள் கொடுத்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 47வது கூட்டம் சண்டிகரில் கடந்த ஜூன் மாதம் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு மாநில நிதியமைச்சர்கள்,அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

சண்டிகரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தல் பல பொருட்கள் மீதான வரியை உயர்த்த ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எல்இடி விளக்குகள், பேனா மை, கத்தி, பிளேடு உள்ளிட்டவற்றுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி அதிகரிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

English summary

It has been reported that Tamil Nadu Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan has been contacting the Union Finance Ministry for the same as it has been announced that the next meeting of the GST Council will be held in Madurai but no action has been taken so far.