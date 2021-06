2 பிஎம்டபிள்யூ, 2 வீடு.. யூடியூப் வீடியோவால் பப்ஜி மதனுக்கு கிடைத்த மாத வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: யூடியூப் வலைத்தளத்தில் ஆபாசமாக பேசிய பப்ஜி மதன் மாத வருமானம் என்ன என்பது பற்றி திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது பப்ஜி கேம். ஆனால் விபிஎன் பயன்படுத்தி பலரும் இதை விளையாடி வருகிறார்கள். இந்த விளையாட்டுக்கு டிப்ஸ் சொல்லி கொடுப்பதாக கூறி ஆன்லைனில், பங்கேற்பாளர்களின் கூடவே விளையாடுவது மதன் வழக்கம்.

அப்போது மிகவும் ஆபாசமான வார்த்தைகளில் திட்டி கொண்டு விளையாடுவார்கள்.

இதனால் அவரது யூட்யூப் தளத்திற்கு 800000 சப்ஸ்கிரைப்பர்கள் சேர்ந்தனர். இதனால், 'டாக்ஸிக் மதன் 18+' என்ற பெயரில் மற்றொரு யூடியுப் தளத்தை ஆரம்பித்து தினமும் பச்சை பச்சையாகப் பேசி வந்தார். இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக சிறுமிகளுடன் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, பணத்தை பறித்து சம்பாதித்துள்ளார் மதன்.

பப்ஜி மதன் கூட சேர்ந்து.. பச்சை பச்சையாக பேசியது மனைவி கிருத்திகா.. 8 மாத கைக் குழந்தை வேறு.. கேவலம்

English summary

Youtuber Madan income: Do you know how much PUBG Madan op has earned from his YouTube channel with the help of his wife? here is the full detail.