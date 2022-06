நான் பக்கத்து மாநில ஆளுநர்..சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: நான் பக்கத்து மாநிலம் தமிழக அரசாங்கத்தைப் பற்றி கருத்து சொல்லக்கூடாது என்று புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தராஜன் கூறியுள்ளார். சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் பேசிய அவர் கோயிலுக்கு அலை, அலையாக பக்தர்கள் வர வேண்டுமே தவிர கொரோனா அலை வரக்கூடாது என பிரார்த்தனை செய்ததாக கூறினார்.

சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் குழு இரண்டு நாட்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதற்கு பொது தீட்சிதர்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க மறுத்து விட்டனர். இதற்கு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வருவாய் ஆட்சியர் கூறியுள்ளார். ஆணையருக்கு அறிக்கை அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநரும், தெலுங்கானா மாநில ஆளுநருமான டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதன்கிழமை இரவு சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்கு வந்தார். அப்போது கோயில் தீட்சிதர்கள் அவரை வரவேற்று அழைத்துச் சென்றனர்.

Puducherry Governor Tamilisai Soundararajan has said that she should not comment on the Tamil Nadu government in the neighboring state. Speaking after the Sami darshan at the Chidambaram Natarajar Temple, She had prayed that the corona wave should not come except for the wave and wave of devotees coming to the temple.