ச்சீ..கருப்புனு ஒதுக்குனாங்க! மாடலிங்கில் கலக்கும் ‘மாடல் தமிழச்சி’! சான் ரேச்சல்-ன் சாதனை பயணம்!

சென்னை : தன் நிறத்தை வைத்து கேலி கிண்டல் செய்தவர்கள் முன்னால் தன் நிறந்தை வைத்தே அதுவும் மாடலிங் துறையில் சாதித்து நிறம் குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருக்கும் மக்களுக்கு முன்மாதிரியாக சாதித்திருக்கிறார் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த சான் ரேச்சல்.

எங்க வீட்லயே நான் மட்டும்தான் கறுப்பு. உன்னை ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து மாத்திக் கூட்டிட்டு வந்துட்டோம்ன்னு கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க என சிரித்த முகத்தோடு பேசுகிறார் நம்ம ஊர் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவரான சார் ரேச்சல்

சிறிய வயதில் புற்றுநோய் காரணமாக தனது தாயை இழந்த அவர், முழுக்க முழுக்க தந்தையின் அரவணைப்பில் வளர்ந்தார். அவர் குடும்பத்தில் மற்றவர்கள் லைட் கலரில் இருக்க இவருக்கு மட்டுமே தமிழனின் உண்மையான நிறம் வாய்த்திருக்கிறது.

San Rachel from Pondicherry who used to make fun of people because of her skin color has achieved success in the modeling industry and is a role model for people who have low opinion about color.