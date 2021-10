புரட்சி தலைவர், புரட்சி தலைவி வரிசையில்.. "புரட்சி தாய்.." சசிகலாவுக்கு சூட்டப்பட்ட புது பெயர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவை, புரட்சித்தலைவி என்று தொண்டர்கள் அழைப்பது வழக்கம். அந்த வரிசையில் அவருடைய தோழி சசிகலாவுக்கு புரட்சித் தாய் சின்னம்மா என்ற பட்டப் பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதை வழங்கியது வேறுயாருமல்ல.. சசிகலா தரப்பு நிர்வாகத்தில் உள்ள ஜெயா டிவி பிளஸ் சேனல் தான். அப்போது சசிகலாவை, புரட்சித் தாய் சின்னம்மா என்று அந்த சேனல் குறிப்பிட்டது.

மெரினா கடற்கரையில் உள்ள ஜெயலலிதா நினைவிடத்திற்கு இன்று சசிகலா சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். இதையடுத்து அவர் சென்னை தி நகர் இல்லத்தில் இருந்து மெரினா கடற்கரைக்கு காரில் அதிமுக கொடியுடன் பயணம் செய்தார்.

English summary

Puratchi Thai Chinnamma is the new name given by Jaya Plus TV channel for Sasikala on the line of Puratchi Thalaivi Jayalalitha and Puratchi Thalaivar MGR.