2022 இன் கடைசி “ஓவர்”.. 10 தென் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு! லிஸ்டில் உங்க ஊரு இருக்கா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவி வருவதாகவும், இது அரபிக்கடலில் வழுவிழக்கக்கூடும் என்று எச்சரித்து உள்ள சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று தமிழ்நாட்டின் 10 தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று தெரிவித்து உள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டு உள்ள தகவலில், "நேற்று (25.12.2022) இலங்கை பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று (26.12.2022) காலை குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவுகிறது.

இது மேலும் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மேலும் வலுவிழக்கக்கூடும்.

English summary

The Chennai Meteorological Department has warned that the low pressure area prevailing in the Bay of Bengal is in the Kumari Sea and adjoining areas, and it may slip into the Arabian Sea lead to rain in 10 districts in south tamilnadu