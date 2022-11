மழை பெய்த அடையாளமே இல்ல! வெள்ளம் வழிந்தோடியது..சென்னை மாநகராட்சியை பாராட்டி பாடகர் ஸ்ரீனிவாஸ் ட்விட்

Chennai

சென்னை: சென்னை மந்தவெளியில் மழை நீர் ஒரு சொட்டு கூட இன்றி வழிந்தோடியதை சுட்டிக்காடி சென்னை மாநகராட்சிக்கு பாடகர் ஸ்ரீனிவாஸ் பாராட்டு தெரிவித்து ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த ட்விட்டுக்கு சென்னை மாநகராட்சியும் நன்றி தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக பருவமழை தொடங்கினால் போதும் சென்னையில் தண்ணீர் தேங்கி மக்கள் கடும் அவதிப்படும் நிலை ஏற்படும் சூழல் ஏற்படுகிறது.

சென்னையின் பிராதன பகுதிகள், சாலைகளில் கூட மழை நீர் தேங்கியது. வீடுகளுக்குள்ளும் தண்ணீர் புகுந்து மக்கள் கடுமையான பாதிக்கப்படும் நிலை இருந்தது.

Singer Srinivas has posted a tweet praising the Chennai Municipal Corporation for pointing out that the rain water has not flowed in Chennai Mantaveli without a single drop. Chennai Corporation also thanked for this tweet.