மட்டன் சிக்கன் எடுத்தாச்சா? இன்னும் 3 மணி நேரத்திற்கு வெளுத்து வாங்க போகும் மழை! எங்கெங்கே தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 28 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3மணி நேரத்திற்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று கனமழையும் 12ஆம் தேதியன்று மிக கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது நேற்று பல மாவட்டங்களில் விடாமல் மழை கொட்டியது. அவ்வப்போது வெயில் தலை காட்டினாலும் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை கொட்டித்தீர்த்தது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has said that rains will continue in 28 districts including Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur, Chengalpattu for the next 3 hours while widespread rains are falling in Tamil Nadu due to the northeast monsoon.