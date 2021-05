மக்கள் உயிர் காக்க.. 100 பெட் மருத்துவமனை அமைக்கும் "காலா" நடிகை.. "காலா சேட்" எங்கே போனார்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: டெல்லியில் 100 படுக்கை வசதி கொண்ட தற்காலிக மருத்துவமனை அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார், காலா திரைப்பட நடிகை ஹியூமா குரேஷி.

அதேநேரம், அண்ணாத்த படப்பிடிப்பில் ரொம்பவே பிஸியாக இருக்கிறார், அதே காலா திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக தோன்றிய நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

கொரோனா, நோய்த்தொற்று உலகிலேயே மிக மோசமாக தற்போது இந்தியாவைத்தான் புரட்டி எடுத்து வருகிறது.

English summary

Actor Rajinikanth is busy with taking part of Annaatthe shooting, while other actor like Sonu Sood actress like Huma Qureshi are helping coronavirus patients, and many celebrities given money for prime minister care.