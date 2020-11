நவ.30ல் அதிசயம் அற்புதம் நடக்கும்... #RajinikanthPoliticalEntry ட்ரெண்ட் ஆக்கும் ரஜினி ரசிகர்கள்

For those who're are asking why Nov 30 (Babaji Bday) for a simple discussion. #Rajinikanth #RajinikanthPoliticalEntry pic.twitter.com/qVg4fLmosV

பாபா படத்தின் பிரபலமான காட்சியை பதிவிட்டிருக்கும் இந்த ரசிகர், By the People, For the People, Of the People என்று கருத்து கூறியுள்ளார். நான் மக்களின் ஆளு என்று அந்த வீடியோவில் கூறியுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

#RajinikanthPoliticalEntry By the People, For the People, Of the People #Thalaivar @rajinikanth 🔥🤘🏼❤️ pic.twitter.com/fpARW5ORCb

English summary

Rajinikanth, who did not say anything about the political stance, is scheduled to meet his forum executives on Monday the 30th. Excited fans have been trending since the announcement of the hashtag #RajinikanthPoliticalEntry.