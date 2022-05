மாண்புமிகு மாநிலங்களவை எம்பி..அதிமுகவில் அவருக்கு சீட் கன்பார்ம்? இன்னொரு எம்பிக்கு தான் போட்டியாம்?

Chennai

சென்னை : அதிமுக மாநிலங்களவை எம்பி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் பெரும் இழுபறி நீடிக்கும் நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவருக்கு ஒரு சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மற்றொரு சீட்டுக்கு தான் தற்போது வரை கடும் போட்டி நிலவுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 6 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தேரதல் ஜூன் 10 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களின் பெயரை அக்கட்சியின் தலைமை அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பொருட்டு அக்கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், ஆனால் தற்போது வரை வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகவில்லை.

இந்த 2 பேருக்காக போராடும் ஓபிஎஸ்.. அதிமுக ராஜ்யசபா வேட்பாளர்களை அறிவிப்பதில் இதனால்தான் தாமதம்!

