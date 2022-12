பேரதிர்ச்சி.. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை திமுக அரசு தாரைவார்த்து விடுமோ? உதயகுமார் எழுப்பிய சந்தேகம்!

Chennai

சென்னை : கச்சத்தீவை தாரை வார்த்தது போல், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் தமிழகத்தின் உரிமைகளை திமுக அரசு தாரை வார்த்து விடுமோ என்ற அச்சம் விவசாயிடத்திலே ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் 141 அடியை எட்டியதால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

142 அடியாக நீர்மட்டம் எட்டுவதற்கு முன்பே வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது, கேரள அரசின் முயற்சிகளுக்கு துணைபோவதாக இருப்பதாக விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர் மட்டத்தை தமிழக அரசு 142 அடியாக உயர்த்தி நிலை நிறுத்த வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Former AIADMK minister RB Udhayakumar has said that the farmers are afraid that the DMK government will tarnish Tamil Nadu's rights on Mullai Periyar dam. RB Udhayakumar demands TN government should stabilize the water level of Mullaperiyar dam at 142 feet.