திடீரென வந்த போன்..தேதி குறித்த அண்ணாமலை! விசிக சங்கத்தமிழன் vs பாஜக அண்ணாமலை..களைகட்டும் கமலாலயம்!

சென்னை : தன்னுடன் விவாதம் நடத்த தயாரா? என தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு கேள்வி எழுப்பிய விசிக நிர்வாகி சங்கத்தமிழனுக்கு 26ஆம் தேதி விவாதம் நடத்த தயாராக இருப்பதாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பதிலளித்துள்ள நிலையில், இதுகுறித்து தற்போதே பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகிய வருகின்றன.

அம்பேத்கரையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் ஒப்பிட்டு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கருத்து வெளியிட்ட பிறகு அது தமிழகத்தில் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் இடையே பலத்த எதிர்வினைகளை பெற்று வருகிறது.

இது குறித்து பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அம்பேத்காரை எந்த விதத்திலும் கொண்டாட அருகதை இல்லை என கடுமையாக பேசினார்.

