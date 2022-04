போக்குவரத்து துறை வேணுமா? பட்டென கேட்ட ஸ்டாலின்! மூத்த அமைச்சர் அப்படியா பதில் சொன்னார்! ஏன் இப்படி?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: போக்குவரத்து துறையை அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கருக்கு அளிக்கும் முன் வேறு ஒரு மூத்த அமைச்சருக்கு அந்த இலாக்காவை ஒதுக்கும் முடிவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அந்த மூத்த அமைச்சர் போக்குவரத்து துறையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முதுகுளத்தூரில் ஒன்றிய நிர்வாகியாக இருப்பவர் ராஜேந்திரன். இவரை "எஸ்சி" என்று கூறி ஜாதி ரீதியாக திட்டியதாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மீது புகார் வைக்கப்பட்டுள்ளது .

இதையடுத்து ராஜகண்ணப்பன் அமைச்சரவை இலாக்கா மாற்றப்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜகண்ணப்பன் பிறப்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

டீசர்தான்.. இனி மெயின் பிக்சர்! ராஜகண்ணப்பன் இலாக்கா மாற்றம்! ஜெ ஸ்டைலில் முதல்வரின் அடுத்த ஆக்சன்?

English summary

Reports say that CM Stalin offered the Transport ministry to some other senior before changing the portfolio Reports say that CM Stalin offered the Transport ministry to some other senior before changing the portfolio to Minister Sivashankar. போக்குவரத்து துறையை அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கருக்கு அளிக்கும் முன் வேறு ஒரு மூத்த அமைச்சருக்கு அந்த இலாக்காவை ஒதுக்கும் முடிவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.