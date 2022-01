கோவில் கோபுரம்! கடவுள் சிலை! இதற்குமுன் அனுமதிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு அலங்கார ஊர்திகள் என்னென்ன தெரியுமா

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் அலங்கார ஊர்தி இந்த முறை குடியரசுத் தின அணிவகுப்பில் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதற்கு முந்தைய வருடங்களில் என்னென்ன அலங்கார ஊர்திகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அனுமதிக்கப்பட்டது என்று பார்க்கலாம்.

குடியரசுத் தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில் ஆண்டுதோறும் குடியரசு தின அணிவகுப்பு நடக்கும். இந்திய பிரதமர் மோடி, குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆகியோர் இந்த அணிவகுப்பில் விருந்தினர்களாக கலந்து கொள்வார்கள். சமயங்களில் உலக நாட்டு தலைவர்கள் இந்த அணிவகுப்பிற்கு வருவதும் வழக்கம்.

இந்த அணிவகுப்பிற்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு மாநிலங்கள் அலங்கார ஊர்திகளை அனுப்பும், தங்கள் மாநில கலாச்சாரம், உணர்வுகள், வரலாற்றை பறைசாற்றும் வகையில் ஊர்திகளை மாநில அரசுகள் அனுப்பும்.

