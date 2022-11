கனமழைக்கு ரெஸ்ட்.. 5 நாட்களுக்கு லேசான மழை.. சென்னையில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழைதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடதமிழகம் நோக்கி நகர்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழந்தது என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்ப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டித்தீர்த்த நிலையில் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. மழை சற்றே ஓய்வெடுத்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் செஞ்சியில் 2 செமீ வளத்தி, மரக்காணம், ஆரணி, வந்தவாசி, வல்லம் பகுதிகளில் தலா 1 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் கனமழை, மிக கனமழை அச்சுறுத்தல் தற்போது நீங்கியுள்ளது.

வங்கக் கடலில் ஃபிலிம் காட்டும் காற்றழுத்தம்! சென்னையில் இன்று மழை வருமா? வெதர்மேனின் 15 ஆண்டு டேட்டா

English summary

The Meteorological Department has informed that the low pressure area which has moved towards the northeast has weakened into a deep low pressure area. According to a notification issued by the Meteorological Department, there is a possibility of moderate rain in Tamil Nadu from today for 5 days.