கண்ண காட்டுனா போதும்..கையில 1000 ரூபாய்! பொங்கல் பரிசு ‘இவங்களுக்கு’ மட்டுமே..அரசின் முக்கிய உத்தரவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணத்துடன் அரிசி சர்க்கரை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கும் நிலையில் அதை பெறுவது தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் எவ்வளவு பணம் தருவார்கள்? இலவச வேட்டி சேலையோடு, ரொக்கமாகவா அல்லது பொருளாகவா என்பது குறித்து தொடர்ந்து சிந்தித்து வந்தனர், அதற்கு தற்போது விடை கொடுத்திருக்கிறது தமிழக அரசு.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 2.19 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கம் மற்றும் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை கொண்ட பரிசுத் தொகுப்பை வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கொரோனா அச்சுறுத்தல்: இந்தியாவில் 7 நாட்கள் லாக்டவுன்? பரவும் தகவல் உண்மையா?

English summary

On the occasion of Pongal festival, the Tamil Nadu government has announced the Pongal Prize Scheme where Rs.1000 cash and rice sugar will be given. In this case, an important order has been issued by the Tamil Nadu government regarding getting it.