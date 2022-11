நாலு பேருக்கு நல்லதுன்னா எதுவுமே தப்பில்ல! கொள்ளையடித்த பணத்தில் ஆதரவற்றவர்களுக்கு உணவு! யாருயா நீ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மற்றும் சுற்றுப் பகுதிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மாதம் ஒருமுறை கொள்ளை அடித்து ஆதரவற்றோருக்கு உதவிய நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்து அவரிடம் இருந்து 11 சவரன் நகையை பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த புது பெருங்களத்தூர், சீனிவாசன் நகர் சூராத்தம்மன் கோவில் தெருவில் வசித்து வருபவர், வரதராஜன் . இவருக்கு உடல்நிலை குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெறுவதற்காக கடந்த 2ஆம் தேதி மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளார்.

மருத்துவமனையில் இரண்டு நாள் சிகிச்சை பெற்று விட்டு 4ஆம் தேதி வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

இந்த முறை தப்புமா தாம்பரம்.. நேரடியாக களத்தில் இறங்கிய தலைமை செயலாளர் இறையன்பு.! அதிரடி ஆய்வு

English summary

The police arrested a man who had been robbing and helping the needy once a month for the past 10 years in Chennai and surrounding areas and seized 11 pieces of jewelery from him.