எனக்கு வீடு, வேலைவாய்ப்பு கொடுங்க.. இல்லாட்டி தப்பான வழிக்குத்தான் போவேன்.. சூர்யா பரபரப்பு பேச்சு!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எனக்கு வீடு, வேலைவாய்ப்பை கொடுங்கள். இல்லாவிட்டால் நான் தப்பான வழிக்குத்தான் போவேன் என யூடியூபர் ரவுடி பேபி சூர்யா தனது யூடியூப் சேனல் வீடியோவில் பரபரப்பாக பேசியுள்ளார்.

ஆபாசமாக பேசி வருவதால் ரவுடி பேபி சூர்யாவின் யூடியூப் சேனலை முடக்க வேண்டும் என போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதுகுறித்து சுப்புலட்சுமி எனப்படும் ரவுடி பேபி சூர்யா என்பவர் தனது யூடியூப் சேனலான Surya rowdy baby.22 என்ற சேனலில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில்:

English summary

you tuber Rowdy Baby Surya says to freeze all the You tube channels in which her video used.