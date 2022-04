ரயில்வே தேர்வில் அட்டூழியம்-தமிழக மாணவர்களுக்கு வெளி மாநிலங்களில் தேர்வு மையம்- வலுக்கும் எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: ரயில்வே தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்த தமிழக மாணவர்களுக்கு வெளி மாநிலங்களில் தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. தமிழக மாணவர்களுக்கு தமிழகத்திலேயே தேர்வு மையங்களை ஒதுக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எம்.பி. ரவிக்குமார் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

நீட், ரயில்வே என எந்த ஒரு தேர்வு நடத்தப்பட்டாலும் தமிழக மாணவர்களை பந்தாட வைப்பது வாடிக்கையாகிவிட்டது. நீட் தேர்வுக்கு தமிழக மாணவர்களுக்கான தேர்வு மையத்தை ராஜஸ்தானில் போட்ட கொடுமையும் நிகழ்ந்தது. இதேபோல தற்போது ரயில்வே தேர்வுக்கான தேர்வு மையங்கள் அண்டை மாநிலங்களில் போடப்பட்டிருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

According to the Applicants RRB had alloted the exam Centres to the Tamilnadu Students in Other States.