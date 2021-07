சென்னையில் பகீர்.. சொகுசு காரில் இருந்த ரூ.1 கோடி போதைப்பொருள்.. 4 பேரை தூக்கிய போலீசார்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பாக 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கோவை உக்கடம் பகுதியில் இளைஞர்கள் பலர் போதை ஊசி பயன்படுத்தும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்ப்படுத்தியது.

போதை பொருள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதனை தொடர்ந்து சென்னையிலும் விலை உயர்ந்த போதை பொருள் விற்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்தன.

Rs.1 crore worth of drugs seized in Chennai Four people were arrested in connection with this. The public has demanded the government to conduct a similar test across Tamil Nadu to curb drug trafficking