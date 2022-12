திமுகவில் சீனியர்கள் ஆதங்கம்? சலசலப்பை ஏற்படுத்திய பேச்சு பற்றி ஆர்எஸ்.பாரதி விளக்கம்! பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எங்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் எல்லாம் எம்.எல்.ஏ., எம்.பி ஆகி விட்டனர். ஒரே கொடி, ஒரே கட்சி என இருந்ததால் எளிதாக பதவி கிடைக்காது என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், திமுகவில் உழைப்பவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்ற வகையிலேயே பேசியதாக விளக்கியுள்ளார் ஆர்.எஸ்.பாரதி.

கட்சிக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு முதுகில் குத்திவிட்டுச் சென்றவர்கள் பின்னால் வந்து கொஞ்சுவார்கள், அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆதங்கமாகத்தான் இருக்கும். அதை ஜீரணித்துக் கொண்டுதான் கட்சியில் தொடர வேண்டும் வேண்டும் எனப் பேசினார் ஆர்.எஸ்.பாரதி.

திமுக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஆர்.எஸ்.பாரதி, புதியவர்களுக்கு பதவி கிடைப்பது பற்றிப் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் திமுக வட்டாரத்தி்ல் சலசலப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், அதுபற்றி விளக்கியுள்ள ஆர்.எஸ்.பாரதி, ஒரே கட்சி, ஒரே கொடி என பொறுமையாக இருந்தால், உங்களுக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்று தான் பேசினேன் என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஏதோ என்னால முடிஞ்சத செய்றேன்.. நான் என்ன எம்பியா..எம்எல்ஏவா? ஓபானாகப் பேசிய மதிமுக துரை வைகோ!

English summary

DMK organizational secretary RS Bharathi said that it would not be easy to get a position, All those who came after us became MLAs and MPs. It caused a stir in the political arena, RS Bharathi has explained that he spoke in such a way that those who work in DMK will definitely get due recognition.