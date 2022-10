திரும்ப திரும்ப அவதூறு.. சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பிறந்த இயக்கம்தான் ஆர்எஸ்எஸ்.. வானதி சீனிவாசன்!

Chennai

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு ஆங்கிலேயர்களுக்கு உதவியாகவே இருந்தது என்ற ராகுல் காந்தியின் பேச்சுக்கு பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும் பாஜகவுக்கு எதிராகத் தொண்டர்களை ஒருங்கிணைக்கவும் ராகுல் காந்தி நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

கடந்த மாதம் கன்னியாகுமரியில் பாத யாத்திரையை தொடங்கிய ராகுல் காந்தி, காஷ்மீரில் நிறைவு செய்கிறார். தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் பாத யாத்திரையை முடித்துள்ள நிலையில், தற்போது கர்நாடகாவில் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

மீண்டும் சவார்க்கரை தொட்ட ராகுல் காந்தி.. பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ்-க்கு வந்ததே கோபம்! ஆவேச பதிலடி

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan has responded to Rahul Gandhi's statement that the RSS organization was helping the British. Also she Said, RSS was born in the Middle of Freedom Struggle.