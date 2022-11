உத்தரவு ஏற்புடையதல்ல.. “அமைதி”யாக ஊர்வலம் நடத்துகிறோம்! தமிழ்நாடு அணிவகுப்பை ஒத்திவைத்த ஆர்எஸ்எஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நவம்பர் 6 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் 44 இடங்களில் மட்டும் ஆர்.எஸ்.எஸ். ஊர்வலம் நடத்த உயர்நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ள நிலையில் அதை அந்த அமைப்பு ஒத்திவைத்துள்ளது.

தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளான அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு பேரணி நடத்த முடிவு செய்தது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கிடகோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு கடந்த மாதம் உத்தரவிட்டது.

ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்தில் ஆயுதங்களுக்கு தடை- ஹைகோர்ட் கறார் உத்தரவு- மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதி!

English summary

RSS postponed the rally on November 6 at 44 places in Tamil Nadu. While the High Court has given permission to hold the procession, the organization has postponed it.