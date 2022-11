சமாளிக்கவே முடியல.. மேடையில் ’மகனை’ பற்றி பேசிய எஸ்ஏ சந்திரசேகர்! பட்டென பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய்க்கும் அவரது தந்தையான எஸ்ஏ சந்திரசேகருக்கும் இடையே சுமூகமான உறவு இல்லை என கூறப்படும் நிலையில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பிள்ளை மனைவி என்று இருக்கும் போது பல பிரச்சினைகள் வரும் அதனை சமாளிப்பது கஷ்டம் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலையில் சந்திரசேகர் பேசியிருக்கிறார்.

'தளபதி' என்று தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர்களால் தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டாடப்படும் நடிகர் விஜய், திரை உலகுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகி உள்ளது. அந்த வகையில் நாயகனாக தமிழ் திரையுலகில் சுமார் 30 ஆண்டுகளை கடந்து இருக்கிறார் நடிகர் விஜய்.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு அடுத்தபடியாக அதிக வசூல் செய்யும் படங்களின் நாயகனாகவும், தளபதி விஜய் இருக்கிறார். மிகச் சிலவற்றை தவிர சமீபத்தில் வெளிவந்த பெரும்பாலான அவரது படங்கள் 100 கோடி 200 கோடி என வசூல் செய்துள்ளன.

English summary

SA Chandrasekhar spoke on stage about the issue between actor Vijay and himself Actor Vijay and his father SA Chandrasekhar are said to not have a smooth relationship and when a family has one child as a wife, Chandrasekhar has spoken in the presence of Edappadi Palanichami saying that it is difficult to overcome many problems.